Sainte-Maure-de-Touraine

Concert de Jazz

Salle Patrice Leconte Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à une soirée placée sous le signe du jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans, avec le Frédéric Guitton Quartet qui vous fera revivre toute l’ambiance du célèbre French Quarter des années 20.

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à une soirée placée sous le signe du jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans, avec le Frédéric Guitton Quartet qui vous fera revivre toute l’ambiance du célèbre French Quarter des années 20.

Avec Frédéric Guitton clarinette & chant, Christian Ponard banjo & chant, Romain Ponard tuba et Robert Pommet washboard (planche à laver).

Un moment festif et chaleureux à ne pas manquer, à la suite de la fête de l’École de Musique Intercommunale. .

Salle Patrice Leconte Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12

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English :

The town of Sainte-Maure-de-Touraine invites you to an evening of traditional New Orleans jazz, with the Frédéric Guitton Quartet reviving the atmosphere of the famous French Quarter of the 20s.

L’événement Concert de Jazz Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme