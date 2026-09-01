Concert de Jérôme Riitano JEP 2026 Place de la Mairie Tourrettes

Informations pratiques

Tourrettes

Concert de Jérôme Riitano JEP 2026

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine , l’association Tourrettes Héritage vous invite au concert de Jérôme Riitano , un enfant du Pays ! Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-André pour un moment enchanteur, à ne pas manquer .

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Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur tourrettesheritage@orange.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Tourrettes H%E9ritage association invites you to a concert by J%E9r%F4me Riitano, a local native! Join us on the steps of Saint-André Church for an enchanting experience—one you won’t want to miss.

L’événement Concert de Jérôme Riitano JEP 2026 Tourrettes a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence