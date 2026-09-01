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AGENDA · Tourrettes

Concert de Jérôme Riitano JEP 2026 Place de la Mairie Tourrettes

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Tourrettes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Coeur du Village de Tourrettes
Ville
83440 Tourrettes
Département
Var
Tarif

Tourrettes

Concert de Jérôme Riitano JEP 2026

Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine , l’association Tourrettes Héritage vous invite au concert de Jérôme Riitano , un enfant du Pays ! Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-André pour un moment enchanteur, à ne pas manquer .
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Place de la Mairie Coeur du Village de Tourrettes Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   tourrettesheritage@orange.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Tourrettes H%E9ritage association invites you to a concert by J%E9r%F4me Riitano, a local native! Join us on the steps of Saint-André Church for an enchanting experience—one you won’t want to miss.

L’événement Concert de Jérôme Riitano JEP 2026 Tourrettes a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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