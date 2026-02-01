Concert de jeunes talents Conservatoire Frédéric Chopin Paris

Programme : premiers mouvements de sonates

Prokoviev, Beethoven, Tchaïkovsky, Gershwin…

Les grands élèves d’Alessandro Candini vous présentent un programme original sur les premiers mouvements de sonates.

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-10T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-10T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-10T19:00:00+02:00_2026-02-10T20:00:00+02:00

Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris



Afficher la carte du lieu Conservatoire Frédéric Chopin et trouvez le meilleur itinéraire

