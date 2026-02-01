Concert de jeunes talents Conservatoire Frédéric Chopin Paris
Concert de jeunes talents Conservatoire Frédéric Chopin Paris mardi 10 février 2026.
Programme : premiers mouvements de sonates
Prokoviev, Beethoven, Tchaïkovsky, Gershwin…
Les grands élèves d’Alessandro Candini vous présentent un programme original sur les premiers mouvements de sonates.
Le mardi 10 février 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris
