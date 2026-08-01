Informations pratiques

Guichen

Concert de Jo Dahan & le gonzo club

Rue de Redon Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez participer au concert de Jo Dahan, ex-bassiste de la Mano Negra, figure incontournable du rock alternatif français. Après la dissolution de son ancien groupe et la sortie de plusieurs album, Dahan enflamme les scènes françaises aux côtés de Joseph Cartigny (batterie) et Tommy Haullard (clavier) sous le nom de JO DAHAN ET LE GONZO CLUB.

Retrouvez-les ce soir en concert à la Vilaine Buvette! .

Rue de Redon Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 80 82 06 85

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English :

L’événement Concert de Jo Dahan & le gonzo club Guichen a été mis à jour le 2026-08-07 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté