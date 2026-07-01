Concert de Joce Ballerat Les chansonnades au Quinte & Sens, Felzins Felzins
vendredi 31 juillet 2026 · Felzins
Informations pratiques
Felzins
Concert de Joce Ballerat Les chansonnades au Quinte & Sens, Felzins
570 route du Bourg Felzins Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Joce Ballerat propose un concert intimiste autour de son répertoire original de chanson française
Joce Ballerat propose un concert intimiste autour de son répertoire original de chanson française. Accompagnée au piano par Benjamin Barria, elle interprète un programme mêlant compositions et chansons dans une ambiance conviviale. Un repas de mezzés méditerranéens est proposé avant le spectacle.
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570 route du Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com
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English :
Joce Ballerat presents an intimate concert featuring her original repertoire of French songs
L’événement Concert de Joce Ballerat Les chansonnades au Quinte & Sens, Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Figeac