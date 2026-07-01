Informations pratiques

Felzins

Concert de Joce Ballerat Les chansonnades au Quinte & Sens, Felzins

570 route du Bourg Felzins Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Joce Ballerat propose un concert intimiste autour de son répertoire original de chanson française

Joce Ballerat propose un concert intimiste autour de son répertoire original de chanson française. Accompagnée au piano par Benjamin Barria, elle interprète un programme mêlant compositions et chansons dans une ambiance conviviale. Un repas de mezzés méditerranéens est proposé avant le spectacle.

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570 route du Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Joce Ballerat presents an intimate concert featuring her original repertoire of French songs

L’événement Concert de Joce Ballerat Les chansonnades au Quinte & Sens, Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Figeac