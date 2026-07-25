Informations pratiques

Mancenans-Lizerne

Concert de l’ Ensemble Galitzine

Château de l’ermitage Mancenans-Lizerne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert de musique de chambre. Debussy-Mel Bonis-Dvorak-Alnaes-Schumann .

Château de l’ermitage Mancenans-Lizerne 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble-galitzine@gmail.com

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English : Concert de l’ Ensemble Galitzine

L’événement Concert de l’ Ensemble Galitzine Mancenans-Lizerne a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER