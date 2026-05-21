Concert de la chorale Accroche Chœur à Thémines Thémines
Concert de la chorale Accroche Chœur à Thémines Thémines samedi 20 juin 2026.
Thémines
Concert de la chorale Accroche Chœur à Thémines
Eglise St Martin Thémines Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cheffe de chœur Lola Calvet vous propose un concert de chants polyphonies profanes et sacrées du monde entier et pièces contemporaines
Cheffe de chœur Lola Calvet vous propose un concert de chants polyphonies profanes et sacrées du monde entier et pièces contemporaines
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Eglise St Martin Thémines 46120 Lot Occitanie michelvidal1943@gmail.com
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English :
Choir director Lola Calvet offers a concert of songs: secular and sacred polyphonies from around the world and contemporary pieces
L’événement Concert de la chorale Accroche Chœur à Thémines Thémines a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Figeac