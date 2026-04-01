Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Salle Polyvalente Saint-Amé

Saint-Amé

Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église

Salle Polyvalente 6 Place Simone Veil Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Concert donné par la chorale Arc en ciel au profit de la restauration intérieure de l’église de Saint-Amé.

Participation libreTout public

0 .

Salle Polyvalente 6 Place Simone Veil Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 61 20 18

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English :

Concert by the Arc en ciel choir to benefit the restoration of the interior of the Saint-Amé church.

Free admission

L’événement Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Saint-Amé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT REMIREMONT