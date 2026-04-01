Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Salle Polyvalente Saint-Amé
Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Salle Polyvalente Saint-Amé samedi 18 avril 2026.
Saint-Amé
Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église
Salle Polyvalente 6 Place Simone Veil Saint-Amé Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Concert donné par la chorale Arc en ciel au profit de la restauration intérieure de l’église de Saint-Amé.
Participation libreTout public
0 .
Salle Polyvalente 6 Place Simone Veil Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 61 20 18
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English :
Concert by the Arc en ciel choir to benefit the restoration of the interior of the Saint-Amé church.
Free admission
L’événement Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Saint-Amé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT REMIREMONT