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Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Salle Polyvalente Saint-Amé

Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Salle Polyvalente Saint-Amé

Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Salle Polyvalente Saint-Amé samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 6 Place Simone Veil

Ville : 88120 Saint-Amé

Département : Vosges

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Amé

Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église

Salle Polyvalente 6 Place Simone Veil Saint-Amé Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Concert donné par la chorale Arc en ciel au profit de la restauration intérieure de l’église de Saint-Amé.
Participation libreTout public
0  .

Salle Polyvalente 6 Place Simone Veil Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 61 20 18 

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English :

Concert by the Arc en ciel choir to benefit the restoration of the interior of the Saint-Amé church.
Free admission

L’événement Concert de la chorale Arc en Ciel au profit de la restauration de l’église Saint-Amé a été mis à jour le 2026-04-10 par OT REMIREMONT

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