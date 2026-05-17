Concert de la chorale Arpège Salle des fêtes Sousceyrac-en-Quercy
Concert de la chorale Arpège Salle des fêtes Sousceyrac-en-Quercy samedi 13 juin 2026.
Sousceyrac-en-Quercy
Concert de la chorale Arpège
Salle des fêtes 16 rue du Sucot Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La chorale Arpege de Sousceyrac en Quercy vous propose une soirée concert avec des chansons de variété française
Buvette sur place
Réservation conseillée
La chorale Arpege de Sousceyrac en Quercy vous propose une soirée concert avec des chansons de variété française
Buvette sur place
Réservation conseillée
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Salle des fêtes 16 rue du Sucot Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 32 02 49 90
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English :
The Arpege choir from Sousceyrac en Quercy offers an evening concert of French variety songs
Beverage on site
Reservation recommended
L’événement Concert de la chorale Arpège Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Vallée de la Dordogne