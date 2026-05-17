Concert de la chorale Arpège Salle des fêtes Sousceyrac-en-Quercy

Sousceyrac-en-Quercy

Concert de la chorale Arpège

Salle des fêtes 16 rue du Sucot Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La chorale Arpege de Sousceyrac en Quercy vous propose une soirée concert avec des chansons de variété française

Buvette sur place

Réservation conseillée

La chorale Arpege de Sousceyrac en Quercy vous propose une soirée concert avec des chansons de variété française

Buvette sur place

Réservation conseillée

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Salle des fêtes 16 rue du Sucot Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 32 02 49 90

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English :

The Arpege choir from Sousceyrac en Quercy offers an evening concert of French variety songs

Beverage on site

Reservation recommended

L’événement Concert de la chorale Arpège Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Vallée de la Dordogne