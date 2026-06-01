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Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon

Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon

Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon mardi 30 juin 2026.

Adresse : Église Saint-Georges

Ville : 46300 Saint-Cirq-Madelon

Département : Lot

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Participation libre

Saint-Cirq-Madelon

Concert de la Chorale Chant Libre !

Église Saint-Georges Saint-Cirq-Madelon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année

La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année. Au programme Les Beatles, le traditionnel Irlandais, Rom, Bulgare, Géorgien, mais aussi Purcell et les manuscrits franciscains corses du XVIIe siècle. Et c'est sans compter les solos et les duos concoctés par certains choristes ainsi que les invités surprises !

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Église Saint-Georges Saint-Cirq-Madelon 46300 Lot Occitanie   casteress@gmail.com

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English :

The Chant Libre choir invites you to listen to its work of the year

L’événement Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon