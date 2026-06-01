Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon
Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon mardi 30 juin 2026.
Saint-Cirq-Madelon
Concert de la Chorale Chant Libre !
Église Saint-Georges Saint-Cirq-Madelon Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année
La chorale Chant Libre vous invite à écouter son travail de l'année. Au programme Les Beatles, le traditionnel Irlandais, Rom, Bulgare, Géorgien, mais aussi Purcell et les manuscrits franciscains corses du XVIIe siècle. Et c'est sans compter les solos et les duos concoctés par certains choristes ainsi que les invités surprises !
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Église Saint-Georges Saint-Cirq-Madelon 46300 Lot Occitanie casteress@gmail.com
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English :
The Chant Libre choir invites you to listen to its work of the year
L’événement Concert de la Chorale Chant Libre ! Saint-Cirq-Madelon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Gourdon