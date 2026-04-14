Concert de la chorale Cric Crac, Salle du Parc, Cruviers-Lascours
Concert de la chorale Cric Crac, Salle du Parc, Cruviers-Lascours samedi 18 avril 2026.
Concert de la chorale Cric Crac Samedi 18 avril, 18h30 Salle du Parc Gard
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00
Salle du Parc 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie
Proposé par l’association Campagn’art Concert Chorale