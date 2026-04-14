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Concert de la chorale Cric Crac, Salle du Parc, Cruviers-Lascours

Concert de la chorale Cric Crac, Salle du Parc, Cruviers-Lascours

Concert de la chorale Cric Crac, Salle du Parc, Cruviers-Lascours samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle du Parc

Adresse : 30360 Cruviers-Lascours

Ville : 30360 Cruviers-Lascours

Département : Gard

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Participation libre

Concert de la chorale Cric Crac Samedi 18 avril, 18h30 Salle du Parc Gard

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00 – 2026-04-18T19:30:00+02:00

Salle du Parc 30360 Cruviers-Lascours Cruviers-Lascours 30360 Gard Occitanie
Proposé par l’association Campagn’art Concert Chorale