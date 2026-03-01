Concert de la Chorale d’Aragnouet VAL LOURON Génos
Concert de la Chorale d’Aragnouet VAL LOURON Génos vendredi 20 mars 2026.
Concert de la Chorale d’Aragnouet
VAL LOURON 20 Station de Val Louron Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Soirée garbure et chants pyrénéens au bar restaurant l’Happy Rider
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VAL LOURON 20 Station de Val Louron Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 24 68
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English :
An evening of garbure and Pyrenean songs at the Happy Rider bar-restaurant
L’événement Concert de la Chorale d’Aragnouet Génos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de la Vallée du Louron|CDT65