Concert de la Chorale d’Aragnouet VAL LOURON Génos

Concert de la Chorale d’Aragnouet

VAL LOURON 20 Station de Val Louron Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Soirée garbure et chants pyrénéens au bar restaurant l’Happy Rider

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VAL LOURON 20 Station de Val Louron Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 24 68

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English :

An evening of garbure and Pyrenean songs at the Happy Rider bar-restaurant

L’événement Concert de la Chorale d’Aragnouet Génos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de la Vallée du Louron|CDT65