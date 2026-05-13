Concert de la chorale des peuples Eglise Deyvillers

Deyvillers

Concert de la chorale des peuples

Eglise 1 place st luc Deyvillers Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Créée en 2016 par l’abbé Mathias Aboidjé à son arrivée de Côte d’Ivoire où il etait chef de choeur. Il partage sa passion avec 100 choristes. Notre répertoire est en français,anglais,espagnol,ukrainien et langues africaines (agni,wolof,swahili,kikongo..)

Panier au profit de l’association de la maladie de CharcotTout public

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Eglise 1 place st luc Deyvillers 88000 Vosges Grand Est +33 6 60 47 24 80 lachoraledespeuples@gmail.com

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English :

Founded in 2016 by Abbé Mathias Aboidjé on his arrival from Côte d?Ivoire, where he was a choirmaster. He shares his passion with 100 choristers. Our repertoire is in French, English, Spanish, Ukrainian and African languages (Agni, Wolof, Swahili, Kikongo, etc.)

Basket in aid of the Charcot disease association

L’événement Concert de la chorale des peuples Deyvillers a été mis à jour le 2026-05-13 par OT EPINAL ET SA REGION