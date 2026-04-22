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P’tit Déj’littéraire Médiathèque de Deyvillers Deyvillers

P’tit Déj’littéraire Médiathèque de Deyvillers Deyvillers

P’tit Déj’littéraire Médiathèque de Deyvillers Deyvillers samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Deyvillers

Adresse : 6bis rue du Marché

Ville : 88000 Deyvillers

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Deyvillers

P’tit Déj’littéraire

Médiathèque de Deyvillers 6bis rue du Marché Deyvillers Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :
2026-06-27

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Public adulte • Sur inscriptionAdultes
0  .

Médiathèque de Deyvillers 6bis rue du Marché Deyvillers 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 34 80 79 

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L’événement P’tit Déj’littéraire Deyvillers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION