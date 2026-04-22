P’tit Déj’littéraire Médiathèque de Deyvillers Deyvillers

Deyvillers

P’tit Déj’littéraire

Médiathèque de Deyvillers 6bis rue du Marché Deyvillers Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour vos lectures estivales, venez découvrir les coups de cœur des bibliothécaires et échanger vos impressions de lecture.

Public adulte • Sur inscriptionAdultes

0 .

Médiathèque de Deyvillers 6bis rue du Marché Deyvillers 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 34 80 79

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English :

For your summer reading, come and discover the librarians’ favorites and share your reading impressions.

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L’événement P’tit Déj’littéraire Deyvillers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION