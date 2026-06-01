Coudrecieux

Concert de la chorale Epichoeur

Église Saint-Sigismond Coudrecieux Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 21:45:00

Date(s) :

2026-06-19

Le concert de fin d’année de la chorale Epichoeur, dirigée par José Murillo, propose un répertoire varié incluant des chants du monde, des œuvres classiques, du gospel ainsi qu’ une partie instrumentale avec piano et clarinette.

Participation au chapeau. .

Église Saint-Sigismond Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 75 50 33 ccmcbouloire@gmail.com

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English :

L’événement Concert de la chorale Epichoeur Coudrecieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Pays Perche Sarthois