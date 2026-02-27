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Journées du Patrimoine Manoir de la Cour Manoir de la Cour Coudrecieux

Journées du Patrimoine Manoir de la Cour Manoir de la Cour Coudrecieux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Manoir de la Cour

Adresse : 9 rue de la Cour

Ville : 72440 Coudrecieux

Département : Sarthe

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Coudrecieux

Journées du Patrimoine Manoir de la Cour

Manoir de la Cour 9 rue de la Cour Coudrecieux Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion de cette manifestation, invitation de professionnels de la restauration (maçonnerie et couverture/charpente.
Invitation également de deux artistes créatrices (maroquinerie et tissages variés)   .

Manoir de la Cour 9 rue de la Cour Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 78 89 13 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Cour Coudrecieux a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays Perche Sarthois

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