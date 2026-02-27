Journées du Patrimoine Manoir de la Cour Manoir de la Cour Coudrecieux
Journées du Patrimoine Manoir de la Cour Manoir de la Cour Coudrecieux samedi 19 septembre 2026.
Coudrecieux
Journées du Patrimoine Manoir de la Cour
Manoir de la Cour 9 rue de la Cour Coudrecieux Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de cette manifestation, invitation de professionnels de la restauration (maçonnerie et couverture/charpente.
Invitation également de deux artistes créatrices (maroquinerie et tissages variés) .
Manoir de la Cour 9 rue de la Cour Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 78 89 13
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Manoir de la Cour Coudrecieux a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays Perche Sarthois