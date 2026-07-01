Journées Européennes du Patrimoine, Jean-Claude PELLEMOINE, Coudrecieux

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Jean-Claude PELLEMOINE Sarthe

Pas de limites, tout est gratuit et accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation par les propriétaires de l’histoire du manoir et de sa restauration depuis 26 ans. Expositions : Marie Amand (Lavaré) : huile – Alain Berthelot (Le Mans) : pastel et aquarelle Pascale Bertrand (Coudrecieux) : laine feutrée – Chrysalix (Trôo) : cuir repoussé et de poisson, Expositions de photos d’Associations (Maisons Paysannes de France, Randonnée Coudrecélestine).

Jean-Claude PELLEMOINE 9, rue de la Cour 72440 Coudrecieux Coudrecieux 72440 Sarthe Pays de la Loire 0671788913 http://www.frat’art Manoir du XVIe siècle, inscrit ISMH, belle cheminée aux armoiries des de la Vove, charpente à chevrons formants ferme avec des liens arrondis donnant la forme d’un bateau renversé Arrivée par la route. Parkings dans le village.

Présentation par les propriétaires de l’histoire du manoir et de sa restauration depuis 26 ans. Expositions : Marie Amand (Lavaré) : huile – Alain Berthelot (Le Mans) : pastel et aquarelle Pascale :…

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