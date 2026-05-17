Espondeilhan

CONCERT DE LA CHORALE

28 rue des Consuls Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par l’association La Clé des Chants au profit d’œuvres caritatives.

Organisé par l’association La Clé des Chants au profit d’œuvres caritatives. .

28 rue des Consuls Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 7 83 78 11 18

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English :

Organized by the association La Clé des Chants in aid of charity.

L’événement CONCERT DE LA CHORALE Espondeilhan a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34