CONCERT DE LA CHORALE Espondeilhan
CONCERT DE LA CHORALE Espondeilhan samedi 20 juin 2026.
Espondeilhan
CONCERT DE LA CHORALE
28 rue des Consuls Espondeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par l’association La Clé des Chants au profit d’œuvres caritatives.
Organisé par l’association La Clé des Chants au profit d’œuvres caritatives. .
28 rue des Consuls Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 7 83 78 11 18
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English :
Organized by the association La Clé des Chants in aid of charity.
L’événement CONCERT DE LA CHORALE Espondeilhan a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
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