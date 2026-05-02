Espondeilhan

PUCES DES COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS

Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous à la troisième édition des Puces des couturières et des loisirs créatifs. Un événement qui rassemble passionnés et curieux, autour d’un marché dédié à la couture, au tricot et au DIY.

Les Puces des couturières et des loisirs créatifs réunissent passionnés et curieux autour d’un marché entièrement consacré à la couture, au tricot, au scrapbooking et au DIY. Vous pourrez y dénicher tissus, fils, dentelles, perles, patrons, articles de mercerie et bien d’autres, pour concrétiser toutes vos idées créatives. Un moment chaleureux pour chiner, partager et faire le plein d’inspiration !

Réservation des stands par mail ou téléphone.

Buvette et petite restauration disponibles sur place. .

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 87 18 28 36 amisnotredamedespins@gmail.com

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English :

Join us for the third edition of the Puces des couturières et des loisirs créatifs. An event that brings together enthusiasts and the curious, around a market dedicated to sewing, knitting and DIY.

L’événement PUCES DES COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS Espondeilhan a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34