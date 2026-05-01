CONCERT DE LA CHORALE LES 4 SAISONS Brides-les-Bains
CONCERT DE LA CHORALE LES 4 SAISONS Brides-les-Bains jeudi 28 mai 2026.
Brides-les-Bains
CONCERT DE LA CHORALE LES 4 SAISONS
Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Venez découvrir et apprécier la magie des harmonies vocales lors du concert de la chorale Les 4 Saisons de Bozel.
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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English : CONCERT BY THE LES 4 SAISONS CHOIR
Come and discover the magic of vocal harmonies at the concert by the Les 4 Saisons de Bozel choral.
L’événement CONCERT DE LA CHORALE LES 4 SAISONS Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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