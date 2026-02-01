Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau Salle des fêtes Bléneau

Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau

Salle des fêtes 9B Rue du Stade Bléneau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

2026-02-28

Un spectacle intitulé: Répétition générale . Un répertoire varié de Florent Pagny à Claude François en passant par France Gall. Soirée conviviale .

Salle des fêtes 9B Rue du Stade Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 a.artefact@laposte.net

