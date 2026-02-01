Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau Salle des fêtes Bléneau
Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau Salle des fêtes Bléneau samedi 28 février 2026.
Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau
Salle des fêtes 9B Rue du Stade Bléneau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Un spectacle intitulé: Répétition générale . Un répertoire varié de Florent Pagny à Claude François en passant par France Gall. Soirée conviviale .
Salle des fêtes 9B Rue du Stade Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 43 97 70 a.artefact@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau
L’événement Concert de la chorale Les fous chantants de Bléneau Bléneau a été mis à jour le 2026-02-03 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !