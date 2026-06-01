Concert de la chorale Maurice Ravel à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt samedi 13 juin 2026.

Brissy-Hamégicourt

Concert de la chorale Maurice Ravel à Brissy-Hamégicourt

Brissy-Hamégicourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin à 20h, la chorale Maurice Ravel se produira en concert en l’église Saint-Maixent de Brissy-Hamégicourt, pour une soirée placée sous le signe du partage et de la musique chorale.

Les visiteurs pourront également découvrir, tout au long du week-end, l’exposition Stevenson présentée dans la salle de la mairie.

Entrée gratuite.

Le samedi 13 juin à 20h, la chorale Maurice Ravel se produira en concert en l’église Saint-Maixent de Brissy-Hamégicourt, pour une soirée placée sous le signe du partage et de la musique chorale.

Les visiteurs pourront également découvrir, tout au long du week-end, l’exposition Stevenson présentée dans la salle de la mairie.

Entrée gratuite. .

Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne Hauts-de-France mairie-brissy-hamegicourt@wanadoo.fr

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English :

On Saturday June 13 at 8pm, the Maurice Ravel choir will perform in concert at the Saint-Maixent church in Brissy-Hamégicourt, for an evening of sharing and choral music.

Throughout the weekend, visitors will also be able to discover the Stevenson exhibition on display in the town hall.

Free admission.

L’événement Concert de la chorale Maurice Ravel à Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois