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Concert de la compagnie les heures Cobonne

Concert de la compagnie les heures Cobonne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Jardin Privé

Ville : 26400 Cobonne

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Cobonne

Concert de la compagnie les heures

Jardin Privé Cobonne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

proposé par Achille Autin, au lever du soleil, en plein air dans un jardin privé. Suivi d’un petit déjeuner.
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Jardin Privé Cobonne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   syetelle@gmail.com

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English :

proposed by Achille Autin, at sunrise, in a private garden. Followed by breakfast.

L’événement Concert de la compagnie les heures Cobonne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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