Concert de la compagnie les heures Cobonne
Concert de la compagnie les heures Cobonne dimanche 21 juin 2026.
Cobonne
Concert de la compagnie les heures
Jardin Privé Cobonne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
proposé par Achille Autin, au lever du soleil, en plein air dans un jardin privé. Suivi d’un petit déjeuner.
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Jardin Privé Cobonne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes syetelle@gmail.com
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English :
proposed by Achille Autin, at sunrise, in a private garden. Followed by breakfast.
L’événement Concert de la compagnie les heures Cobonne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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