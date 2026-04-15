Porte du Ried

Concert de la Fête-Dieu

Porte du Ried Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 17:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Profitez du concert de la chorale Ensemble Confluence(S).

Pour célébrer la Fête-Dieu, l’Ensemble vocal Confluence(S) propose un programme de musiques composées pour cette fête. La pièce maitresse du concert est la Messe Pange Lingua de Josquin Desprez, la dernière du compositeur écrite vers 1515 et considérée comme un chef d’œuvre de la Renaissance. Les sept parties de la messe alternent avec des œuvres de musiciens contemporains (Gjeilo, Villa-Lobos, Jenkins…) sur des textes célébrant la Fête-Dieu en effet, l’Hymne Pange Lingua sur laquelle est construite la messe de Josquin a été composée par Thomas d’Aquin pour cette fête.

L’Ensemble vocal Confluence(S), domicilié à Eguisheim, réunit en son sein une quinzaine de membres sous la direction de Roland Schaffhauser. 0 .

Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 60 06 47 49 roland.schaffhauser@gmail.com

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English :

Enjoy a concert by the Ensemble Confluence(S) choir.

L’événement Concert de la Fête-Dieu Porte du Ried a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Colmar