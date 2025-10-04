Concert de la finale du Prix René Urtreger 2026 ECUJE Paris

Après trois éditions qui ont permis de mettre en avant de nombreux groupes talentueux et prometteurs, et qui ont récompensé les groupes Congé Spatial (Prix René Urtreger 2023) et Mark Priore trio (Prix spécial du jury 2023) puis Ninanda (Prix René Urtreger 2024), Jeremie Lucchese Group (Prix spécial du jury 2024) et Lisa Murcia 5tet (Prix René Urtreger 2025) Jazz à l’Ecuje part à la recherche de son lauréat 2026 !

Le jury, composé de Frédéric Charbaut (Festival Jazz à Saint-Germain des Prés, FIP), Alex Dutilh (Open Jazz, France Musique), Jean-Charles Doukhan (TSF JAZZ), Olivier Hutman (musicien, programmateur des saisons Jazz à l’Ecuje), Alice Leclercq (Jazz News) et Daniel Yvinec (Ancien directeur de l’ONJ, directeur artistique) remettra à l’issu de ce concert le prix à l’un des 5 finalistes (pré-sélectionnés en amont par ce même jury).

Le Jazz de demain ! Ce concours a pour but de récompenser l’avenir du jazz en France en permettant aux meilleures formations de présenter leur travail devant un jury de professionnels reconnus.

Le jeudi 14 mai 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tarif plein : Placement libre dans les zones autorisées – : 28 EUR

Tarif réduit : membres Ecuje/Wiesel/IEMJ/étudiants/-26/chômeurs/+65/résidents 10e arrt/sur justif – : 20 EUR

Tarif Arpej/Cmdl : réservé aux étudiants des écoles Arpej et CMDL sur justifica – : 15 EUR

Carré Or : Tarif de soutien/placement privilégié/boisson/déduction fiscale sur la base de 35€ – : 50 EUR Tout public.

ECUJE 119 Rue La Fayette 75010 Jazz à l’Ecuje lance sa SAISON #2 !

Sous la houlette du directeur artistique Olivier Hutman, L’ECUJE, l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe, un lieu dédié au dialogue entre les cultures et les arts – qui fêtera ses 60 ans en 2023 – se métamorphose en club de jazz !

Rendez-vous un jeudi par mois au coeur du 10e arrondissement de Paris ! Une programmation éclectique de haut vol !

«Un nouveau temple du jazz à Paris» Le MondeParis

