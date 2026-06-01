Concert : De la mélodie à la polyphonie, Chapelle Saint-Roch, Sorel-Moussel, Sorel-Moussel

Concert : De la mélodie à la polyphonie Samedi 13 juin, 18h30 Chapelle Saint-Roch, Sorel-Moussel Eure-et-Loir

Entrée libre, 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Le chœur de chambre Philidor du conservatoire et l’association Les Amis de la Chapelle Saint-Roch vous proposent un concert à Sorel-Moussel. Vous pourrez y entendre des airs de Schubert, Weill, Fauré, Debussy, Barber…

Direction : Anne Chew-Gadioux

Accompagnement : Aroïa Macuso Jauregui

L’entrée est libre. Le coût est de 5 € par personne avec possibilité d’ajouter une participation du montant de votre choix pour contribuer à la restauration de l’édifice.

Chapelle Saint-Roch, Sorel-Moussel 43 rue Jean Moreau 28260 Sorel-Moussel Sorel-Moussel 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Un concert du chœur de chambre Philidor pour la restauration de la chapelle Saint-Roch à Sorel-Moussel concert chœur