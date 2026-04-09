Concert de la Paix Frœschwiller
Concert de la Paix Frœschwiller jeudi 6 août 2026.
Frœschwiller
Concert de la Paix
19 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 21:00:00
Date(s) :
2026-08-06
À l’occasion des commémorations de la bataille du 6 août 1870, Froeschwiller-Woerth-Morsbronn, un concert de musique de chambre sera donné dans cette belle église de la Paix.
À l’occasion des commémorations de la bataille du 6 août 1870, Froeschwiller-Woerth-Morsbronn, un concert de musique de chambre sera donné dans cette belle église de la Paix. 0 .
19 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 85 58 41 ass.paixreconciliation@gmail.com
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English :
To mark the commemoration of the battle of August 6, 1870, Froeschwiller-Woerth-Morsbronn, a concert of chamber music will be given in this beautiful Church of Peace.
L’événement Concert de la Paix Frœschwiller a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte