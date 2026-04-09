Frœschwiller

Concert de la Paix

19 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 21:00:00

Date(s) :

2026-08-06

À l’occasion des commémorations de la bataille du 6 août 1870, Froeschwiller-Woerth-Morsbronn, un concert de musique de chambre sera donné dans cette belle église de la Paix.

À l’occasion des commémorations de la bataille du 6 août 1870, Froeschwiller-Woerth-Morsbronn, un concert de musique de chambre sera donné dans cette belle église de la Paix. 0 .

19 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 85 58 41 ass.paixreconciliation@gmail.com

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English :

To mark the commemoration of the battle of August 6, 1870, Froeschwiller-Woerth-Morsbronn, a concert of chamber music will be given in this beautiful Church of Peace.

L’événement Concert de la Paix Frœschwiller a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte