Frœschwiller

Concert de la Maîtrise Sainte-Philomène

19 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez écouter la Maîtrise de Sainte-Philomène dans le cadre de l’église de la Paix.

La Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau, ensemble vocal de jeunes choristes talentueux, se produira à l’église de la Paix, à l’invitation de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et de la commune de Froeschwiller. Sous la direction de Nicolas Wittner, ces jeunes chanteurs, formés avec rigueur et passion, offrent un niveau vocal et musical remarquable. Leur parcours les a menés sur les scènes nationales et internationales, et leur excellence a été saluée par le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, l’une des plus prestigieuses distinctions en la matière. .

19 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 77 60 info@sauer-pechelbronn.fr

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English :

Come and listen to the Maîtrise de Sainte-Philomène at the Eglise de la Paix.

L’événement Concert de la Maîtrise Sainte-Philomène Frœschwiller a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte