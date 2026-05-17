Frœschwiller

Concert une étape sur les chemins de paix

19 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Un concert exceptionnel de chant de Paix par la chorale Diapason d’Illkirch. C’est la 1ère fois qu’ils se produiront dans cette belle église monumental dédié à la Paix. Ils ont un répertoire exceptionnel, international. Une belle soirée en perspective.

Un concert exceptionnel de chant de Paix par la chorale Diapason d’Illkirch. C’est la 1ère fois qu’ils se produiront dans cette belle église monumental dédié à la Paix. Ils ont un répertoire exceptionnel, international. Une belle soirée en perspective. .

19 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 85 58 41 ass.paixreconciliation@gmail.com

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English :

An exceptional concert of peace songs by the Diapason choir from Illkirch. This is the 1st time they have performed in this beautiful monumental church dedicated to Peace. They have an exceptional, international repertoire. A wonderful evening ahead.

L’événement Concert une étape sur les chemins de paix Frœschwiller a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte