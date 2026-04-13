Frœschwiller

Concert de printemps Chants pour la Paix

19 rue Principale Frœschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert exceptionnel dédié aux chants pour la Paix, pour laisser les voix s’élever là où l’histoire a voulu que règne l’harmonie entre les peuples. Exposition de l’artiste Denis Andlauer, tapisserie de basse lisse.

Venez vivre un moment d’émotion et de recueillement en l’église de la Paix de Froeschwiller, un lieu chargé d’histoire, érigé comme symbole de réconciliation.

La chorale Diapason d’Illkirch-Graffenstaden vous invite à un concert exceptionnel dédié aux chants pour la Paix, pour laisser les voix s’élever là où l’histoire a voulu que règne l’harmonie entre les peuples.

En écho à cette démarche, l’artiste Denis Andlauer, tapisserie de basse lisse, exposera ses œuvres au sein même de l’église, tissant une réflexion sensible et poétique sur la paix.

Parce que la paix se vit ensemble, laissez la musique et l’art vous réunir le temps d’un moment précieux et partagé. 0 .

19 rue Principale Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 67 51 88

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English :

An exceptional concert dedicated to songs for Peace, to let our voices rise where history has willed harmony between peoples to reign. Exhibition by artist Denis Andlauer, basse lisse tapestry.

L’événement Concert de printemps Chants pour la Paix Frœschwiller a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte