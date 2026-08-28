Concert de la sainte Cécile 2026 Les voix animées BEATA VIRGINE Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime
samedi 21 novembre 2026 · Espace Maxime Moreau · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Concert de la sainte Cécile 2026 Les voix animées BEATA VIRGINE
Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 16:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Beata Virgine est un programme de musique sacrée de la Renaissance interprété par Les Voix Animées, réunissant six voix a cappella autour de l’œuvre de Giovanni Pierluigi da Palestrina.
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Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : 2026 St. Cecilia’s Day Concert Les Voix Animées: Beata Virgine
*Beata Virgine* is a program of Renaissance sacred music performed by Les Voix Animées, bringing together six a cappella voices to explore the work of Giovanni Pierluigi da Palestrina.
L’événement Concert de la sainte Cécile 2026 Les voix animées BEATA VIRGINE Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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