Informations pratiques

Forges

Concert de la Sainte Cécile

Salle des fêtes Forges Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Le Conservatoire de Musique Aunis Sud vous propose un concert de la Sainte Cécile à Forges l’Orchestre d’Harmonie de Surgères vous propose les plus belles musiques de films et quelques morceaux sélectionnés pour leur diversité et leur richesse.

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Salle des fêtes Forges 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

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English :

The Aunis Sud Music Conservatory presents a Saint Cecilia concert in Les Forges: The Surgères Wind Orchestra will perform the most beautiful film scores and a selection of pieces chosen for their diversity and richness.

L’événement Concert de la Sainte Cécile Forges a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin