La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee Rue de la Mairie Forges
jeudi 29 octobre 2026 · Rue de la Mairie · Forges
Informations pratiques
Forges
La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee
Rue de la Mairie Bibliothèque municipale de Forges Forges Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29 10:00:00
Date(s) :
2026-10-29
La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Forges vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.
Le Petit Pinceau de Klee de Emmanuelle MARQUIS
Animation gratuite sur réservation.
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Rue de la Mairie Bibliothèque municipale de Forges Forges 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 45 55 bibli.forges@laposte.net
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English :
The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Forges Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.
“Le Petit Pinceau de Klee” by Emmanuelle MARQUIS
Free event; reservations required.
L’événement La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee Forges a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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