La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee Rue de la Mairie Forges

Informations pratiques

Forges

La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee

Rue de la Mairie Bibliothèque municipale de Forges Forges Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29 10:00:00

Date(s) :

2026-10-29

La Communauté de Communes Aunis Sud en partenariat avec la mairie de Forges vous invite à La Ronde des Histoires, contes et histoires pour les tout-petits.

Le Petit Pinceau de Klee de Emmanuelle MARQUIS

Animation gratuite sur réservation.

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Rue de la Mairie Bibliothèque municipale de Forges Forges 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 45 55 bibli.forges@laposte.net

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English :

The Aunis Sud Community of Communes, in partnership with the Forges Town Hall, invites you to “La Ronde des Histoires,” a storytelling event for toddlers.

“Le Petit Pinceau de Klee” by Emmanuelle MARQUIS

Free event; reservations required.

L’événement La Ronde des Histoires Le Petit Pinceau de Klee Forges a été mis à jour le 2026-06-22 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin