Informations pratiques

Mimizan

Concert de la Sainte Cécile

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 17:00:00

fin : 2026-11-27 21:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Concert de la Sainte Cécile .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 062364586 lasirenedelocean@gmail.com

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English : Concert de la Sainte Cécile

L’événement Concert de la Sainte Cécile Mimizan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan