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AGENDA · Mimizan

Concert de la Sainte Cécile Mimizan

vendredi 27 novembre 2026 · Mimizan

Concert de la Sainte Cécile Mimizan

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Parnasse
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Mimizan

Concert de la Sainte Cécile

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 17:00:00
fin : 2026-11-27 21:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Concert de la Sainte Cécile   .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 062364586  lasirenedelocean@gmail.com

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English : Concert de la Sainte Cécile

L’événement Concert de la Sainte Cécile Mimizan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan

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