AGENDA · Mimizan
Concert de la Sainte Cécile Mimizan
vendredi 27 novembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Concert de la Sainte Cécile
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 17:00:00
fin : 2026-11-27 21:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Concert de la Sainte Cécile .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 062364586 lasirenedelocean@gmail.com
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English : Concert de la Sainte Cécile
L’événement Concert de la Sainte Cécile Mimizan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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