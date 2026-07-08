AGENDA · Mimizan
TOURNOI HOMOLOGUE PADEL Mimizan
samedi 8 août 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
TOURNOI HOMOLOGUE PADEL
Tennis Padel Mimizan Mimizan Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Tournoi Padel P 100 Hommes
inscriptions par mail inscriptionstpm@gmail.com
licence obligatoire .
Tennis Padel Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 40 43
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English :
L’événement TOURNOI HOMOLOGUE PADEL Mimizan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan
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