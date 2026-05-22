Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan
Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan vendredi 7 août 2026.
Mimizan
Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan Landes
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:45:00
fin : 2026-08-07 21:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Pour vivre un moment exceptionnel, partez avec un guide à la rencontre des nénuphars et oiseaux qui peuplent la réserve naturelle du lac, puis dégustez un apéritif sur l’eau au coucher du soleil ! .
Promenade fleurie, avenue du lac Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif
L’événement Pirogue hawaïenne au coucher du soleil avec apéritif Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan
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