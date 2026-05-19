Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan
Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan vendredi 28 août 2026.
Mimizan
Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN
Place du marché Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concert de la Sirène de l’Océan (harmonie locale)
Concert sur la Place du Marché, Mimizan-Plage (en cas de mauvais temps, repli à la Chapelle à la Mer). .
Place du marché Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN
L’événement Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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