Mimizan

Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN

Place du marché Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Concert de la Sirène de l’Océan (harmonie locale)

Concert sur la Place du Marché, Mimizan-Plage (en cas de mauvais temps, repli à la Chapelle à la Mer). .

Place du marché Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN

L’événement Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan