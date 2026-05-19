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Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan

Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan

Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan vendredi 28 août 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Mimizan

Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN

Place du marché Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Concert de la Sirène de l’Océan (harmonie locale)
Concert sur la Place du Marché, Mimizan-Plage (en cas de mauvais temps, repli à la Chapelle à la Mer).   .

Place du marché Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN

L’événement Concert de LA SIRENE DE L’OCEAN Mimizan a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan

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