Concert de l’amitié Festival Romans d’amour. Espace Haute Herbasse Valherbasse samedi 7 février 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:59:00
2026-02-07
Samedi 7 Février à 19H00 à l’espace haute herbasse, un concert exeptionel avec trois groupes de musique jouant du Blues, de la musique Irlandaise ou encore traditionnelle.
Espace Haute Herbasse Espace Haute Herbasse Plan d’Agneau Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com
Saturday February 7 at 19:00 at the Espace Haute Herbasse, an exceptional concert featuring three bands playing Blues, Irish and traditional music.
