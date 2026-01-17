Concert de l’amitié Festival Romans d’amour. Espace Haute Herbasse Valherbasse

Concert de l’amitié Festival Romans d’amour.

Espace Haute Herbasse Espace Haute Herbasse Plan d’Agneau Valherbasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

Date(s) :

2026-02-07

Samedi 7 Février à 19H00 à l’espace haute herbasse, un concert exeptionel avec trois groupes de musique jouant du Blues, de la musique Irlandaise ou encore traditionnelle.

.

Espace Haute Herbasse Espace Haute Herbasse Plan d’Agneau Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday February 7 at 19:00 at the Espace Haute Herbasse, an exceptional concert featuring three bands playing Blues, Irish and traditional music.

L’événement Concert de l’amitié Festival Romans d’amour. Valherbasse a été mis à jour le 2026-01-17 par Valence Romans Tourisme