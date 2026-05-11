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Concert de l’Ascension Chapelle de l’Immaculée Conception Pau

Concert de l’Ascension Chapelle de l’Immaculée Conception Pau

Concert de l’Ascension Chapelle de l’Immaculée Conception Pau jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Chapelle de l'Immaculée Conception

Adresse : 35 Rue Montpensier

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pau

Concert de l’Ascension

Chapelle de l’Immaculée Conception 35 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :
2026-05-14

Oeuvres sacrées de Rossini, Bach, Vivaldi, Schubert, Saint-Saëns, Fauré, etc proposées par le CHOEUR ARMILA (Voix de femmes)
Diretion Mirtha ALCARAZ-DAHHANI
Piano Vianney OUDARD   .

Chapelle de l’Immaculée Conception 35 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 08 40  helenej31@hotmail.fr

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English : Concert de l’Ascension

L’événement Concert de l’Ascension Pau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pau

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