Concert de l’Ascension Chapelle de l’Immaculée Conception Pau

Pau

Concert de l’Ascension

Chapelle de l’Immaculée Conception 35 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:00:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Oeuvres sacrées de Rossini, Bach, Vivaldi, Schubert, Saint-Saëns, Fauré, etc proposées par le CHOEUR ARMILA (Voix de femmes)

Diretion Mirtha ALCARAZ-DAHHANI

Piano Vianney OUDARD .

Chapelle de l’Immaculée Conception 35 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 08 40 helenej31@hotmail.fr

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English : Concert de l’Ascension

L’événement Concert de l’Ascension Pau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pau