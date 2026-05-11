Concert de l’Ascension Chapelle de l’Immaculée Conception Pau
Concert de l’Ascension Chapelle de l’Immaculée Conception Pau jeudi 14 mai 2026.
Pau
Concert de l’Ascension
Chapelle de l’Immaculée Conception 35 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 16:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Oeuvres sacrées de Rossini, Bach, Vivaldi, Schubert, Saint-Saëns, Fauré, etc proposées par le CHOEUR ARMILA (Voix de femmes)
Diretion Mirtha ALCARAZ-DAHHANI
Piano Vianney OUDARD .
Chapelle de l’Immaculée Conception 35 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 09 08 40 helenej31@hotmail.fr
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English : Concert de l’Ascension
L’événement Concert de l’Ascension Pau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pau
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