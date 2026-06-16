Pau

OPPB Tous en musique

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Pour clôturer cette année musicale, l’orchestre du 3ᵉ cycle du Conservatoire de Pau et l’orchestre de jeunes El Camino se réunissent sur la scène du Foirail le 28 juin pour un concert exceptionnel, sous la direction de Fayçal Karoui et Gaétan Kuchta. Composées de jeunes musiciens passionnés, ces deux formations proposeront un programme varié, alliant fraicheur, plaisir de jouer ensemble et exigence artistique. Le public est invité à un programme très riche qui parcourt près de deux siècles de musique des valses de Johann Strauss aux grandes pages symphoniques de Dvořák, du génie de Rimsky-Korsakov aux élans héroïques de Wagner, de l’opéra avec Rossini, Verdi et Delibes à la danse avec Tchaïkovski et Bernstein, sans oublier le cinéma d’Ennio Morricone ! Point culminant du concert We Are the World, symbole de partage, fraternité et solidarité. Une belle célébration de la musique ! .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 65 90

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English : OPPB Tous en musique

L’événement OPPB Tous en musique Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau