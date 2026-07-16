Concert de l’atelier vocal « La Brénadienne », Église Sainte-Osmanne, Féricy

Informations pratiques

Concert de l’atelier vocal « La Brénadienne » Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Sainte-Osmanne Seine-et-Marne

limité à 150 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Concert de l’ensemble vocal la Brénadienne sur des airs vocaux du 20éme et 21ème siecle.

Église Sainte-Osmanne 1 Rue de l’Eglise, 77133 Féricy, France Féricy 77133 Seine-et-Marne Île-de-France 0164238526 https://fericy.fr/leglise-sainte-osmanne L’église de Féricy doit son développement à sa réputation acquise au fil du temps : dépendant de la basilique de Saint-Denis, l’église reçut en 1405 les reliques de sainte Osmanne (un os de la tête et un fragment de ceinture) , princesse irlandaise du VIIe siècle convertie au christianisme. La présence d’une source aux vertus miraculeuses pour la fertilité ainsi que la proximité de la Cour de Fontainebleau suscitèrent de multiples pèlerinages et l’intervention de bienfaiteurs qui enrichirent l’édifice. Les reines Marie-Thérèse d’Autriche et Anne d’Autriche vinrent y prier au XVIIe siècle dans l’espoir d’enfanter. Parking.

Concert de l’ensemble vocal « La Brénadienne »