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AGENDA · Saint-Amarin

Concert de l’Avent Saint-Amarin

samedi 5 décembre 2026 · Saint-Amarin

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
68550 Saint-Amarin
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Saint-Amarin

Concert de l’Avent

Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires.
La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires. 0  .

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 56 77 79 

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English :

La musique municipale de Saint-Amarin kicks off the Christmas festivities with its traditional Advent concert. Songs and music alternate in a program of both classical and popular melodies.

L’événement Concert de l’Avent Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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