Concert de l’Avent Saint-Amarin
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Amarin
Informations pratiques
Saint-Amarin
Concert de l’Avent
Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires.
La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires. 0 .
Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 56 77 79
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English :
La musique municipale de Saint-Amarin kicks off the Christmas festivities with its traditional Advent concert. Songs and music alternate in a program of both classical and popular melodies.
L’événement Concert de l’Avent Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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