Informations pratiques

Saint-Amarin

Concert de l’Avent

Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 17:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires.

La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires. 0 .

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 56 77 79

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English :

La musique municipale de Saint-Amarin kicks off the Christmas festivities with its traditional Advent concert. Songs and music alternate in a program of both classical and popular melodies.

L’événement Concert de l’Avent Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin