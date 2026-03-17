Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain

Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques

Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Concert d’orgue, cornet à bouquin et sopranoTout public

0 .

Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 062210371

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English :

Organ, cornetto and soprano concert

L’événement Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques Domgermain a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES