Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain
Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques Église Saint-Maurice de Domgermain Domgermain samedi 5 septembre 2026.
Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques
Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Concert d’orgue, cornet à bouquin et sopranoTout public
0 .
Église Saint-Maurice de Domgermain Rue de l’Église Domgermain 54119 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 062210371
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English :
Organ, cornetto and soprano concert
L’événement Concert de l’Ensemble Double Face Floraisons baroques Domgermain a été mis à jour le 2026-03-17 par MT TERRES TOULOISES