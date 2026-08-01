Concert de l’Ensemble Galitzine Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu

Informations pratiques

Grand’Combe-Châteleu

Concert de l’Ensemble Galitzine

Les Cordiers Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 20:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Concert de musique de chambre. Bach-Debussy-Gluck-Alnaes-Schumann .

Les Cordiers Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble.galitzine@gmail.com

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English : Concert de l’Ensemble Galitzine

L’événement Concert de l’Ensemble Galitzine Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER