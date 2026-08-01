UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grand'Combe-Châteleu

Concert de l’Ensemble Galitzine Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu

jeudi 13 août 2026 · Les Cordiers · Grand'Combe-Châteleu

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Les Cordiers
Adresse
Ferme-Musée
Ville
25570 Grand'Combe-Châteleu
Département
Doubs
Tarif

Grand’Combe-Châteleu

Concert de l’Ensemble Galitzine

Les Cordiers Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Concert de musique de chambre. Bach-Debussy-Gluck-Alnaes-Schumann   .

Les Cordiers Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ensemble.galitzine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Ensemble Galitzine

L’événement Concert de l’Ensemble Galitzine Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Grand'Combe-Châteleu (Doubs)