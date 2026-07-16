Fête Autour Du Musée Ferme-Musée / Quartier des Cordiers Grand’Combe-Châteleu
dimanche 16 août 2026 · Ferme-Musée / Quartier des Cordiers · Grand'Combe-Châteleu
Informations pratiques
Grand’Combe-Châteleu
Fête Autour Du Musée
Ferme-Musée / Quartier des Cordiers 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Envie d’une escapade dans le passé ? De découvrir ou redécouvrir les savoir-faire anciens ? Les métiers d’arts d’autrefois et les saveurs d’antan ? L’occasion unique de vivre une journée au temps de nos aïeux… Et on n’oublie pas les gourmands ! Vous pourrez vous restaurer sur place un repas vous sera servi midi et soir. Sans oublier, à tout moment de la journée, les gaufres et crâpés ! .
Ferme-Musée / Quartier des Cordiers 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 86 90 contact@ferme-musee.fr
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English : Fête Autour Du Musée
L’événement Fête Autour Du Musée Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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