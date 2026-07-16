Fête Autour Du Musée Ferme-Musée / Quartier des Cordiers Grand’Combe-Châteleu

Informations pratiques

Grand’Combe-Châteleu

Fête Autour Du Musée

Ferme-Musée / Quartier des Cordiers 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:00:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Envie d’une escapade dans le passé ? De découvrir ou redécouvrir les savoir-faire anciens ? Les métiers d’arts d’autrefois et les saveurs d’antan ? L’occasion unique de vivre une journée au temps de nos aïeux… Et on n’oublie pas les gourmands ! Vous pourrez vous restaurer sur place un repas vous sera servi midi et soir. Sans oublier, à tout moment de la journée, les gaufres et crâpés ! .

Ferme-Musée / Quartier des Cordiers 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 86 90 contact@ferme-musee.fr

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English : Fête Autour Du Musée

L’événement Fête Autour Du Musée Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER