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AGENDA · Grand'Combe-Châteleu

Fête Autour Du Musée Ferme-Musée / Quartier des Cordiers Grand’Combe-Châteleu

dimanche 16 août 2026 · Ferme-Musée / Quartier des Cordiers · Grand'Combe-Châteleu

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Ferme-Musée / Quartier des Cordiers
Adresse
5 Les Cordiers
Ville
25570 Grand'Combe-Châteleu
Département
Doubs
Tarif

Grand’Combe-Châteleu

Fête Autour Du Musée

Ferme-Musée / Quartier des Cordiers 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 12:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Envie d’une escapade dans le passé ? De découvrir ou redécouvrir les savoir-faire anciens ? Les métiers d’arts d’autrefois et les saveurs d’antan ? L’occasion unique de vivre une journée au temps de nos aïeux… Et on n’oublie pas les gourmands ! Vous pourrez vous restaurer sur place un repas vous sera servi midi et soir. Sans oublier, à tout moment de la journée, les gaufres et crâpés !   .

Ferme-Musée / Quartier des Cordiers 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 86 90  contact@ferme-musee.fr

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English : Fête Autour Du Musée

L’événement Fête Autour Du Musée Grand’Combe-Châteleu a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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