Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques Chapelle Saint Joseph La Tremblade
Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques Chapelle Saint Joseph La Tremblade lundi 3 août 2026.
La Tremblade
Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques
Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
L’association MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE , présente Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques
.
Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 61 61 86 musiques.originales71@gmail.com
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English :
The association MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE , presents Concert by the Improvisation ensemble of symphony orchestra soloists
L’événement Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie de La Tremblade
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