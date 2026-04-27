Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques Chapelle Saint Joseph La Tremblade

La Tremblade

Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques

Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

L’association MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE , présente Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques

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Chapelle Saint Joseph Allée de la Chapelle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 61 61 86 musiques.originales71@gmail.com

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English :

The association MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE , presents Concert by the Improvisation ensemble of symphony orchestra soloists

L’événement Concert de l’ensemble Improvisation solistes d’orchestres symphoniques La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie de La Tremblade