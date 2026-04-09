Soirée Karaoké Place des Eiders La Tremblade
Soirée Karaoké Place des Eiders La Tremblade vendredi 24 juillet 2026.
La Tremblade
Soirée Karaoké
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez exercer vos talents de chanteur sur la scène du kiosque !
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 00 mairie@la-tremblade.com
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English :
Come and practice your singing skills on the bandstand stage!
L’événement Soirée Karaoké La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-09 par Mairie de La Tremblade
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