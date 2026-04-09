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Soirée dansante Battle DJ Ricochet Place des Eiders La Tremblade

Soirée dansante Battle DJ Ricochet Place des Eiders La Tremblade samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Place des Eiders

Adresse : Kiosque

Ville : 17390 La Tremblade

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Tremblade

Soirée dansante Battle DJ Ricochet

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Soirée dansante Battle DJ Ricochet
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

Dance party Battle DJ Ricochet

L’événement Soirée dansante Battle DJ Ricochet La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-09 par Mairie de La Tremblade

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