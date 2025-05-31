Concert de l’ensemble Les Meslanges, Eglise Saint-Valentin, Jumièges

Informations pratiques

Concert de l’ensemble Les Meslanges Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise Saint-Valentin Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le concert est bâti autour de l’ Allégorie de la Foi de Raffaello Vanni (1587-1673) , tableau parti en restauration qui doit reprendre sa place dans l’église en septembre. L’ensemble Les Meslanges propose un programme illustrant en musique ce tableau et d’autres œuvres de l’artiste. A partir des musiciens romains que Vanni a pu croiser, ou des sujets de ses tableaux que l’on retrouve dans les motets du XVIIe siècle, une correspondance entre peinture et musique va s’établir.

L’ensemble Les Meslanges créé par Thomas Van Essen réunit des chanteurs solistes et instrumentistes passionnés par la diversité musicale qu’offre la musique ancienne.

Motets & pièces instrumentales du XVIIe siècle : Frescobaldi, Monteverdi, DuMont, Charpentier …

Ileana Ortiz, soprano

Daniela Maltrain, viole de gambe

Marie Breillat, théorbe

Eglise Saint-Valentin Rue du Quesney, 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie

Le concert est bâti autour de l’ Allégorie de la Foi de Raffaello Vanni (1587-1673) , tableau parti en restauration qui doit reprendre sa place dans l’église en septembre. L’ensemble Les Meslanges un…

©affiche créée par nos soins avec des photos transmises par les musiciens