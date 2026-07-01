Visite guidée chrono, Abbaye de Jumièges, Jumièges

Informations pratiques

Visite guidée chrono 19 et 20 septembre Abbaye de Jumièges Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Reflet de quatorze siècles d’architecture, l’abbaye est l’un des plus anciens et importants monastères bénédictins de Normandie et aussi la plus belle ruine de France.

Àl’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’abbaye de Jumièges vous accueille le week-end du samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Au programme, la visite libre du monument ainsi que des « chrono visites », une présentation toutes les 20 minutes d’une partie de la ruine.

Abbaye de Jumièges 24 Rue Guillaume le Conquerant, 76480 Jumièges, France Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie 02 35 37 24 02 https://www.abbayedejumieges.fr https://www.instagram.com/sitesetmusees76/;https://www.facebook.com/abbayedejumieges/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-jumieges.seinemaritime.fr/ »}] Située dans les boucles de la Seine, entre Rouen et Le Havre, l’abbaye de Jumièges incarne le rayonnement de l’un des plus anciens et des plus importants monastères d’Occident. Objet de recherches de nombreux historiens, les vestiges permettent de retracer les grands évènements de l’histoire de la Normandie et du pays, depuis le VIIe siècle. Détruite après la Révolution, ses vestiges lui valurent au XIXe siècle le surnom de “plus belle ruine de France”. Dans la continuité de cette histoire de l’art et de la représentation, l’abbaye se prête magnifiquement à l’exploration des arts visuels des XXe et XXIe siècles. Depuis Rouen : D982 sortie après Duclair ou A13 sortie Pont de Bretonne

Reflet de quatorze siècles d’architecture, l’abbaye est l’un des plus anciens et importants monastères bénédictins de Normandie et aussi la plus belle ruine de France.

©Département de la Seine-Maritime